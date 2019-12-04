“Его мозги я собирала своими руками”: Родители Саши Соболева сделали заявление

Отец убитого мальчика назвал фамилии людей, которых нужно посадить на детектор лжи.

Депутат столичного горсовета Вячеслав Соболев с женой Инной сделали громкие заявления на суде, где избирали меру пресечения киллерам, которые убили его 3-летнего сына Сашу.

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Об этом сообщает ТСН.

Мужчина в суде заявил, что помнит этот день до мелочей, а также может назвать фамилии известных людей, среди них и политики, которых нужно посадить на детектор лжи.

Я надеюсь и уверен, что полицейские доведут все до конца. Я готов предоставить список фамилий тех, людей, которых на мой взгляд, надо посадить на детектор лжи, - сказал Соболев.

Он также добавил, что “заказ не выполнен, значит он не снят”. Соболев отметил, что статус АТОшников подозреваемых их не оправдывает.

У меня только один вопрос к одному из них: если ты видел, что я в машину сел... с двумя детьми. Тебе же меня заказали, так стреляй в меня! - сказал Соболев.

Он также публично назвал фамилии людей, которые могли заказать его убийство.

Четыре фамилии из шести, я думаю, вы точно знаете... Я не готов их обвинять, но я предлагаю этим людям сесть на детектор лжи - пусть они докажут, что невиновны, - рассказал депутат.

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Он назвал фамилии двух судей - Емельянов и Татьков, также некого Вацлавского и политика Грановского.

В то же время, его жена Инна Соболева была более эмоциональна. Она до мелочей вспомнила свои чувства и эмоции в тот момент, когда пуля попала в голову ее сына.

Когда ты с семьей садишься в машину. Идет твой маленький сынишка, несет рисунок. Идет за ним дочь. Они садятся в машину. Сынишка говорит: “Мамочка, а куда мы дальше едем?“ Я говорю, что домой. А муж говорит, что поедем собаке будку купим, чтобы она не замерзла... И это точка. Я понимаю, что это выстрел. Говорю мужу, чтобы он быстро давил на газ. Я смотрю - он жив. А потом поворачиваюсь, вижу, что в моего ребенка нет пол головы... И его мозги я собирала своими руками, - сказала убитая горем мать погибшего мальчика.

Она также добавила, что “их сынишка к ним вернется”.

Напомним, полиция установила личность заказчика покушения на Соболева. Сейчас полиция готовится задержать подозреваемого.

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