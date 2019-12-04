Зеленский: Я действительно хочу великого освобождения в формате "всех на всех"

Президент назвал приоритеты и ожидания предстоящей встречи в Париже.

Одним из приоритетных вопросов на переговорах лидеров Нормандской четверки в Париже для Украины является возвращение всех пленных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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“Моряков, политических пленных мы вернули, но не всех. Для меня это важный гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу великого освобождения, которое называется “обмен всех на всех“. Меня интересуют все наши, чтобы они были дома“, - сказал Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Королевства Швеция.

Еще одна тема обсуждения - безопасность на Донбассе. По словам главы государства, на переговорах можно будет достичь взаимопонимания по выводу всех незаконных вооруженных формирований, если все стороны заинтересованы в завершении боевых действий.

Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем достичь серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений. Это важный вопрос. Я хотел бы понимать рамки сроков , - подчеркнул Владимир Зеленский

Кроме того, президент отметил, что на переговорах Украина поднимет вопрос о возможности и формате проведения местных выборов на Донбассе.

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“Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины. Очень важно, чтобы на местных выборах были представлены все наши партии по закону Украины, чтобы были не только наши, но и иностранные наблюдатели. И чтобы был открыт безопасный доступ для журналистов “, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Как сообщалось 3 декабря, Пристайко рассказал, что подпишут лидеры нормандского саммита.

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