Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына Соболева

Как и первому подозреваемому, суд назначил 2 месяца ареста без права залога.

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Шевченковский суд Киева арестовал на 2 месяца без возможности залога Алексея Семенова – второго подозреваемого в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына. Об этом пишет Hromadske.

Они (подозреваемые - ред.) показания не дают, но они не отрицали ходатайство о содержании под стражей, - сказал прокурор Киева Максим Червоный.

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Прокурор добавил, что сейчас проводятся следственные действия. Подозреваемым инкриминируют умышленное убийство по заказу неустановленного лица. Червоный также объяснил, почему на судебное заседание по избранию меры пресечения не пустили прессу. По его словам, есть основания для угрозы жизни подозреваемых.

Кроме того, прокурор подтвердил, что Лаврега и Семенов были участниками одно из добровольческих батальонов.

Напомним, ранее сегодня днем суд арестовал другого подозреваемого по данному делу – Андрея Лаврегу. Следствие считает, что именно он произвел выстрел, убивший сына депутата.

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