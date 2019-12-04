Суд арестовал одного из двух подозреваемых в убийстве сына Соболева

Второму подозреваемому меру пресечения определят в ближайшее время.

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Шевченковский суд Киева в среду, 4 декабря, арестовал на 2 месяца без возможности залога Андрея Лаврегу – одного из двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына. Об этом сообщает Hromadske.

По версии следствия, именно Лаврега произвел свыстрел, смертельно ранивший мальчика.

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Об Андрее Лавреге известно, что ему 20 лет и он является уроженцем Черкасс. Два года служил снайпером в 8-м батальоне “Аратта“ Украинский добровольческой армии.

Второму подозреваемому по данному делу должны определить меру пресечения до конца сегодняшнего дня.

Напомним, Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля “Range Rover“ погиб трехлетний ребенок. 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве.

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