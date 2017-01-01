Готов на полиграф: Грановский отверг причастность к покушению на Соболева

Экс-депутат заявил, что сам организует свою проверку на детекторе лжи.

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Бывший депутат Верховной Рады Александр Грановский опроверг свою причастность к покушению на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын Соболева. Об этом Грановский написал на своей странице в Фейсбуке.

Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе, - написал он.

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Также Грановский заявил о своей готовности пройти проверку на полиграфе, как это предложил Вячеслав Соболев, когда перечислял возможных заказчиков покушения.

Я, конечно же, принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию. Я внимательно послушал видеорепортаж: прошу журналистов не тиражировать то, что не было сказано Славой. Я живой человек, я ценю людей, ценю жизнь и за свои почти 40 лет никогда о подобном не слыхал. Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии, - заявил Грановский.

Экс-депутат пообещал, что до вечера согласует организацию такой проверки, чтобы поставим в этом вопросе точку.

Заявление Грановского Фейсбук Грановского

Заявление Вячеслава Соболева о возможных заказчиках покушения:

Напомним, ранее сегодня Вячеслав Соболев заявил журналистам, что подозревает нескольких человек в причастности к организации покушения на свою жизнь. Среди прочих был упомянут и экс-нардеп Грановский.

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