Отпустили под личное обязательство: суд отменил залог Садовому

В деле мера Львова появился новый поворот.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью, и отпустила его под личное обязательство.

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Об этом сам Садовой сообщил на своей странице в Facebook.

Садовой отметил, что выиграл апелляцию: его залог отменили и отпустили под личное обязательство.

Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение, - написал Садовой.

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Сообщается, что рассмотрение апелляции длилось около 9 часов. САП просила увеличить сумму залога до 50 млн грн. Между тем, суд отклонил требования ведомства. Садового отпустили под личное обязательство, которое действительно до 20 января 2020 года.

Садовый планирует обжаловать действия САП и "доводить абсурдность этих обвинений". По его словам, из-за действий прокуратуры в бюджет Львова не дошло около 300 млн грн.

Напомним, Садовый подал апелляцию на залог в 1 млн грн. Львовский мэр намерен добиваться отмены залога в качестве меры пресечения.

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