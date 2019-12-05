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ГБР готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко

Комментариев: 2
Труба предполагает, что дела ГБР в отношении Порошенко будут остановлены после его увольнения.
В июле 2018 года Семочко был назначен Порошенко первым замглавы Службы внешней разведки
В июле 2018 года Семочко был назначен Порошенко первым замглавы Службы внешней разведки
eurosolidarity.org

Государственное бюро расследований готовит бывшему президенту Украины Петру Порошенко очередной проект подозрения относительно назначения им первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Труба сказал в четверг на встрече с журналистами, передает LB.ua.

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"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения касательно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас происходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - сказал Труба.

В то же время он признал высокой вероятность того, что дела ГБР в отношении Порошенко будут остановлены после его увольнения.

"Это подтвердится тем, если и.о. будет назначен человек из Генпрокуратуры", - сказал Труба.

ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко за назначение членов ВСП.

Напомним, что в июле 2018 года Сергей Семочко , занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

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В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Затем конрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.

Указ об увольнении Семочко появился на сайте АП 15 апреля.

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Теги: Порошенко, ГБРО, Семочко
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Комментариев (2)
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Letohradek    05.12.2019, 15:12
Оценка:  -2
Letohradek
Зэбилов кормят обещаниями, и не только по поводу осуждения Петра Алексеевича, а в итоге все превращается в "пшик" )) Курсанты Трускавецких курсов уже доказали, что они не компетентны ни в чем! Печально, что для многих фанатов охрыпшей крысы, это никак не доходит ))
MATROS    05.12.2019, 14:53
Оценка:  0
MATROS
Нелегко обрести друга. Еще труднее потерять врага!!!
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