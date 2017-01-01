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“Первый и последний раз”: Разумков рассказал о самых скандальных депутатах

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Спикер Рады прокомментировал скандалы вокруг народных избранников.
“Первый и последний раз”: Разумков рассказал о самых скандальных депутатах
Фейсбук Д. Разумкова

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков дал свою оценку последним скандалам вокруг депутаов от "Слуги народа". 

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Об этом он рассказал в интервью НВ.

Он отметил, что скандалы вокруг Иванисова, Скороход и Поляков разгорелись за неделю. Предвидеть их было очень сложно.

Что я должен ответить? Что это плохо? Плохо. Так же, как и любые скандалы. Очень большое количество людей впервые в Верховной Раде, некоторые из них явно первый и последний раз ... Это (скандалы, - ред.) пока единицы на сегодня. Очень хочу верить, что этот показатель не будет расти, - сказал Разумков.

Также спикер Рады прокомментировал скандальное обращение Максима Бужанского к журналистке и заявления Дубинского к НБУ.

Я считаю, что оскорблять не стоит вообще никого. Нравится тебе этот человек, не нравится, занимает она ту или иную должность, но переходить границы - неправильно, - сказал он.

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Также Разумков ответил, что ему хочется реализовать кодекс этики депутата, который должны соблюдать нардепы Верховной Рады 9 созыва.

Напомним, Разумков рассказал, почему у новой Рады падает рейтинг. Спикер ВР пояснил, почему украинцы постепенно теряют доверие к новоизбранному парламенту.

 

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Теги: Разумков, Рада, скандалы, депутаты
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