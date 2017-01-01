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Пожар в Криворожском лицее: Всех эвакуировали

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Здание лицея обесточено, электроснабжение восстанавливают.
В здании было сильное задымление
В здании было сильное задымление
depositphotos.com

В Довгинцовском районе Кривого Рога в здании лицея №81 из-за короткого замыкания в щитовой произошло сильное задымление, более 800 учеников и 70 человек персонала лицея были эвакуированы.

Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой пресс-службу ГСЧС в Кривом Роге.

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“Событие произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10.40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление. Более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали“, - говорится в сообщении.

На инцидент выезжали три бригады спасателей, а также несколько бригад медиков. Жертв и пострадавших, к счастью нет. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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Теги: пожар, Кривой Рог, лицей
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