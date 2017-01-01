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Обнародована переписка, из-за которой подрались нардепы в Раде

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Верещук подтвердила информацию о том, что конфликт начался из-за нее.
Скандальная переписка
Скандальная переписка
Буквы

Причиной драки в ВР между нардепами Максимом Бужанским и Гео Леросом стала переписка с оскорблениями в адрес Ирины Верещук. Соответствующее видео опубликовали Буквы. 

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В переписке шла речь о текущих законопроектах. Также обменивались сообщениями Верещук и Лерос. Верещук попросила нардепа не использовать мат в общении. 

Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок? - Верещук

Гео Лерос ответил так: “Нех*й делать”.

Скандальная переписка
Скандальная переписка
Буквы

В ответ Верещук опять призвала Лероса общаться корректно и попросила извиниться. 

У меня плотный график, лет через 8 давай, – написал в ответ Лерос

Напомним, в Раде произошла потасовка. В конфликт вмешался глава парламента Дмитрий Разумков. Он требовал занять свои места и прекратить этот “детский сад” в здании Верховной Рады.

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Теги: Ирина Верещук, максим бужанский, Гео Лерос, конфликт, драка
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