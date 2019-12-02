В Днепре женщина выпрыгнула из окна 6 этажа

Полиция подозревает самоубийство.

Сегодня, 2 декабря, в Днепре по улице Данилы Галицкого из окна 6 этажа выпрыгнула 36-летняя женщина.

Читай также: “Прыгнул на глазах у матери”: в Киеве парень свел счеты с жизнью

Об этом сообщает Информатор с места событий.

Женщина погибла от полученных травм. Ее тело нашли соседи.

Сообщается, что правоохранители рассматривают две версии событий: самоубийство и несчастный случай. Соседи рассказали, что накануне произошедшего женщина выпивала у себя дома с товарищами. Такие посиделки в доме погибшей не были редкостью. В квартиру погибшей часто наведывались полицейские.

Читай также: В Харькове 18-летний парень выбросился из окна

Застолье практически всегда заканчивалось скандалом. Соседи рассказали журналистам, что в тот вечер погибшая также с кем-то ссорилась.

На данный момент полиция проверяет обе версии. Детали пока не сообщают.

Напомним, под Одессой подросток оставил предсмертную записку и прыгнул с 16 этажа. Парень погиб на месте от полученных травм.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram