В Днепре женщина выпрыгнула из окна 6 этажа
Сегодня, 2 декабря, в Днепре по улице Данилы Галицкого из окна 6 этажа выпрыгнула 36-летняя женщина.
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Об этом сообщает Информатор с места событий.
Женщина погибла от полученных травм. Ее тело нашли соседи.
Сообщается, что правоохранители рассматривают две версии событий: самоубийство и несчастный случай. Соседи рассказали, что накануне произошедшего женщина выпивала у себя дома с товарищами. Такие посиделки в доме погибшей не были редкостью. В квартиру погибшей часто наведывались полицейские.
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Застолье практически всегда заканчивалось скандалом. Соседи рассказали журналистам, что в тот вечер погибшая также с кем-то ссорилась.
На данный момент полиция проверяет обе версии. Детали пока не сообщают.
Напомним, под Одессой подросток оставил предсмертную записку и прыгнул с 16 этажа. Парень погиб на месте от полученных травм.
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