“Безобразие”: Разумков отчитал депутатов за неприличное поведение в Раде
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал народных избранников за их несоответствующее поведение во время сессии парламента.
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Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству и выступления министра финансов Оксаны Маркаровой, передает Gazeta.ua.
Разумков заявил, что поведение депутатов в сессионном зале уже выходит за все рамки. По его словам, звонят люди из регионов и акцентируют, что народные избранники ведут себя “мягко говоря, не как государственные деятели”.
Если это видно людям, то я надеюсь, что это будет понятно и вам - уважаемые коллеги из разных фракций и групп. Андрей Андреевич, Нестор Иванович (Шуфрич, - ред.), - сказал Разумков.
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Напомним, в Раде произошла драка из-за женщины. Ирина Верещук рассказала о причинах потасовки в Раде.
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