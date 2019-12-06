“Безобразие”: Разумков отчитал депутатов за неприличное поведение в Раде

Спикеру жалуются из регионов.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал народных избранников за их несоответствующее поведение во время сессии парламента.

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Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству и выступления министра финансов Оксаны Маркаровой, передает Gazeta.ua.

Разумков заявил, что поведение депутатов в сессионном зале уже выходит за все рамки. По его словам, звонят люди из регионов и акцентируют, что народные избранники ведут себя “мягко говоря, не как государственные деятели”.

Если это видно людям, то я надеюсь, что это будет понятно и вам - уважаемые коллеги из разных фракций и групп. Андрей Андреевич, Нестор Иванович (Шуфрич, - ред.), - сказал Разумков.

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Напомним, в Раде произошла драка из-за женщины. Ирина Верещук рассказала о причинах потасовки в Раде.

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