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“Безобразие”: Разумков отчитал депутатов за неприличное поведение в Раде

Комментариев: 1
Спикеру жалуются из регионов.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Фейсбук Д. Разумкова

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал народных избранников за их несоответствующее поведение во время сессии парламента.

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Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству и выступления министра финансов Оксаны Маркаровой, передает Gazeta.ua.

Разумков заявил, что поведение депутатов в сессионном зале уже выходит за все рамки. По его словам, звонят люди из регионов и акцентируют, что народные избранники ведут себя “мягко говоря, не как государственные деятели”.

Если это видно людям, то я надеюсь, что это будет понятно и вам - уважаемые коллеги из разных фракций и групп. Андрей Андреевич, Нестор Иванович (Шуфрич, - ред.), - сказал Разумков.

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Напомним, в Раде произошла драка из-за женщины. Ирина Верещук рассказала о причинах потасовки в Раде.

 

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Теги: Рада, Разумков, безобразное поведение, Депутаты
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    06.12.2019, 12:23
Оценка:  0
Lyonya-Space
Безобразие, это то что:
1. Народ выбрал и ещё переизбрал на 2-й срок Кучму, при попустительстве которого активно розвелась мафия во всех сферах;
2. Правление Юща, который есть тряпка и предатель;
3. Народ выбрал овоща-бандюковича;
4. Народ выбрал клоуна, который пришёл со своим выводком....
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