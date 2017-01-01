Поломали - починили: нардепов в Раде застукали за странным занятием

Появилось видео интересного занятия депутатов в Раде.

Сегодня, 5 декабря, народных депутатов в парламенте застукали отнюдь не за принятием важных решений, а за ремонтом мебели.

Читай также: Обнародована переписка, из-за которой подрались нардепы в Раде

Видео инцидента появилось на видеохостинге Youtube

На видео видно, как нардеп Ярослав Дубневич чинил сломанное рабочее место, которое закреплено за Владимиром Арешонковым. При этом Арешонков пересел на соседнее место Андрея Иванчука и во время заседания Рады работал на ноутбуке, делая вид, что поломанное кресло не имеет к нему никакого отношения.

После недолгих манипуляций Дубневич “починил” кресло коллеги. Тот проверил работу и пожал руку Дубневичу.

Читай также: “Я спровоцировала”: Драка в Раде произошла из-за женщины

При этом за всем процессом следил депутат Олесь Довгий. Он даже не помог коллеге починить кресло.

Напомним, Кива в Раде смотрел извращенные видео. Киву снова поймали на странном занятии в Раде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram