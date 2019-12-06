Арахамия назвал метафорой идею стены на Донбассе

Заявление президентского помощника о "не фигуральной" стене в парламенте сочли метафорой.

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Заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе были метафорой. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

По его словам, в заявлении Ермака слово “стена“ было метафорическим.

Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но комбинации их за сотню переваливают... Президент, когда готовится к нормандской встрече, он рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны, - отметил Арахамия.

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Он также добавил, что главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудили базовые сценарии по Донбассу.

Напомним, помощник президента Зеленского Ермак заявил, что Украина всерьез рассматривает в качестве возможного сценария строительство стены, чтобы отгородиться от ОРДЛО. “Будем не в фигуральном плане строить стену“, – заявил он.

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