"ЛДНР" с 2020 года не будут нанимать боевиков старше 45 лет, - ГУР

Из оккупационной армии также уволят всех мужчин старше 50 лет.

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С 2020 года российско-оккупационные войска на Донбассе прекратят принимать на военную службу мужчин старше 45 лет, а также разорвут контракты с военнослужащими в возрасте 50-55 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Со следующего года в российско-оккупационных войсках будет изменен порядок прохождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе, - говорится в сообщении.

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Так, командирам соединений и частей 1 и 2 АК приказано в марте 2020 разорвать контракты с военнослужащими 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими должностей. Также военным комиссариатам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях приведено распоряжение о запрете принимать на военную службу лиц старше 45 лет.

В то же время с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск русская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе т.н. “военно-патриотического и физического воспитания“ молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской “Юнармии“, - сообщает разведка.

Напомним, РФ стягивает спецназ на Донбасс для срыва стабилизации обстановки. По данным ГУР, боевые формирования сепаратистских псевдо-республик пополняются кадровыми военными РФ.

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