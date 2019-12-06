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"ЛДНР" с 2020 года не будут нанимать боевиков старше 45 лет, - ГУР

Комментариев: 4
Из оккупационной армии также уволят всех мужчин старше 50 лет.
Оккупанты в Донецке
Оккупанты в Донецке
depositphotos.com

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С 2020 года российско-оккупационные войска на Донбассе прекратят принимать на военную службу мужчин старше 45 лет, а также разорвут контракты с военнослужащими в возрасте 50-55 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Со следующего года в российско-оккупационных войсках будет изменен порядок прохождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе, - говорится в сообщении.

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Так, командирам соединений и частей 1 и 2 АК приказано в марте 2020 разорвать контракты с военнослужащими 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими должностей. Также военным комиссариатам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях приведено распоряжение о запрете принимать на военную службу лиц старше 45 лет.

В то же время с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск русская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе т.н. “военно-патриотического и физического воспитания“ молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской “Юнармии“, - сообщает разведка.

Напомним, РФ стягивает спецназ на Донбасс для срыва стабилизации обстановки. По данным ГУР, боевые формирования сепаратистских псевдо-республик пополняются кадровыми военными РФ.

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Теги: ГУР, разведка, ОРДЛО, ЛДНР
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Комментариев (5)
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solani    06.12.2019, 15:49
Оценка:  -2
solani
класс,вот бы нашим тоже такой закон принять, а то сидят там кому за пятьдесят пузяки отращивают, а жены на гражданке как сыр в масле катаются. У меня такая подруженька есть, отправила 54 летнего муженька,довольная ,как таракан
dron29    06.12.2019, 16:14
Оценка:  0
dron29
Лолка жбанова?))
Woodbrother    06.12.2019, 15:22
Оценка:  +3
Woodbrother
С 2020 г всю эту шушваль ликвидируют во время освобождения Донбасса от рассесйких фашистов.
zheka-yakob    06.12.2019, 15:47
Оценка:  -3
zheka-yakob
Вислозадая, жги ещё)))))
WTF2wtf    06.12.2019, 16:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
что так подгорает у упоротого московского нациста?
тащишься от опущенного в российской оккупации Донбасса, быдло путинское?
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