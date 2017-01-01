Крымскому предателю-"единоросу" сообщили о подозрении

Хотя мужчина находится на свободе, следствие в отношении его продолжается .

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Следователи Службы безопасности в АР Крым сообщили о подозрении гражданину Украины, члену российской партии Единая Россия Игорю Кучерявому. Об этом сообщает прокуратура Крыма в пятницу, 6 декабря.

Объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины) гражданину Украины, члену севастопольского регионального политсовета партии “Единая Россия, – говорится в сообщении.

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По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года в качестве участника организации “Автоканал Севастополя“ – координировал работу “самообороновцев“.

Кроме того, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и наблюдению за военными частями и избирательными участками Украины, где голосовали на так называемом “общекрымском референдуме“.

Прокуратура готовит ходатайство о мере пресечения.

Напомним, 3 декабря СБУ задержала на выезде из Крыма жителя Севастополя Игоря Кучерявого, который активно содействовал российской оккупации полуострова и даже стал членом путинской партии “Единая Россия“. Вчера его отпустили на свободу.

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