Венецианская комиссия решила судьбу РФ в ПАСЕ после аннексии Крыма

После аннексии Крыма возникла правовая коллизия, допустимо ли участие в ПАСЕ страны-оккупанта.

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена Совета Европы, которое аннексировало часть другой страны. Такой вывод приняла в пятницу Европейская комиссия “За демократию через право“, более известная как Венецианская комиссия (ВК), пишет “Европейская правда“.

Этот вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации от российской Госдумы, депутатский корпус которой избирался в том числе с учетом голосов жителей аннексированного Крыма.

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В своих выводах ВК подтвердила, что ни сам Совет Европы, ни его государства-члены не должны признавать аннексию “явно или неявно“. Обязанность не признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ.

Однако, по мнению ВК, “это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию“. Иными словами, оккупация Крыма сама по себе не обязывает ПАСЕ лишать российских делегатов права на участие в работе организации.

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При этом Венецианская комиссия допускает возможность применять других санкций или ограничений в ПАСЕ против отдельных делегатов, избранных в Госдуму в аннексированном Крыму.

В частности, имеет значение то обстоятельство, были ли голоса крымчан решающими для избрания депутатов или партии, попавших в Госдуму.

ПАСЕ, принимая решение о признании полномочий, должна оценивать влияние включения аннексированной территории на финальные результаты выборов... и определить, должны ли полномочия быть подтверждены или отменены, в целом или частично, - говорится в решении ВК.

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Анализ, проведенный ВК, затрагивает тех депутатов в российской делегации в ПАСЕ, которые были избраны в Думу по партийным спискам. Однако по контексту решения очевидно, что у мажоритарных депутатов, избранных в Крыму, практически нет шансов быть признанными в качестве членов ПАСЕ.

Напомним, РФ пытается исключить упоминания Крыма из резолюции ОБСЕ. На проходящем сегодня министерском съезде ОБСЕ Россия добивается исключения Крыма из итоговой резолюции.

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