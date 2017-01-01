В сгоревшем Одесском колледже отсутствовала пожарная сигнализация

Причиной трагедии в Одесском колледже могло стать отсутствие системы пожарной сигнализации.

В колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса в Одессе отсутствовала противопожарная сигнализация. Об этом стало известно в ходе брифинга в Одесской областной администрации, сообщает портал “Думская“.

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По словам руководителя ГСЧС Николая Чечеткина, пожарной сигнализации в здании не было вообще, а спасатели были снабжены лишь минимальными средствами, используемыми в подобных ситуациях.

Чечеткин также заявил, что в Украине есть только 5 “кубов жизни“ (спасательные батуты). В Одессе спасатели имеют в своем распоряжении лишь 3 тридцатиметровые лестницы и один пятидесятиметровый подъемник.

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Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся памятник архитектуры дом Асвадурова, в котором находится колледж. В результате трагедии пострадали больше 40 человек, 12 человек погибли.

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