Разумков подытожил итоги работы в Раде: 100 законопроектов за 100 дней

Видеоотчет размещен в Facebook.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитался по результатам работы Верховной Рады 9 созыва. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Правильно говорят: если хочешь изменений, начинай с себя. Именно поэтому одним из первых законопроектов, которые приняла ВР, было снятие депутатской неприкосновенности. Об этом говорили много лет, но смогли сделать только мы“ - отметил Разумков.

Разумков подчеркнул, что второй важной задачей парламента является детенизация бизнеса и создание возможностей для привлечения инвестиций.

Справедливость - одно из главных и ключевых требований людей. Именно поэтому мы взяли курс на то, чтобы изменить систему правосудия и действительно сделать правоохранительные органы независимыми. Речь идет об изменении системы - подытожил спикер ВР

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