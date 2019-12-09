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Разумков подытожил итоги работы в Раде: 100 законопроектов за 100 дней

Комментариев: 1
Видеоотчет размещен в Facebook.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Скриншот видео

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитался по результатам работы Верховной Рады 9 созыва. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Правильно говорят: если хочешь изменений, начинай с себя. Именно поэтому одним из первых законопроектов, которые приняла ВР, было снятие депутатской неприкосновенности. Об этом говорили много лет, но смогли сделать только мы“ - отметил Разумков. 

Разумков подчеркнул, что второй важной задачей парламента является детенизация бизнеса и создание возможностей для привлечения инвестиций.

Справедливость - одно из главных и ключевых требований людей. Именно поэтому мы взяли курс на то, чтобы изменить систему правосудия и действительно сделать правоохранительные органы независимыми. Речь идет об изменении системы - подытожил спикер ВР

Ранее Гройсман оценил первые 100 президента Зеленского.

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Теги: Дмитрий Разумков, итоги работы, Верховная Рада
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    09.12.2019, 12:16
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Подавляющее большинство "законов" ни о чем! А то что "обещали" сделали для видимости. Отмена неприкосновенности депутатов и импичмент президента существуют только на бумаге. Для их реализации должен рак на горе свистнуть, на рождество! Это для примера.
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