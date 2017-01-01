Двое суток без воды и пищи: ФСБ пыталась завербовать двух украинцев

К задержанным россияне применяли психологическое и физическое давление.

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила факты очередных попыток вербовки украинцев спецслужбами страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Двое жителей поселка Меловое планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения государственной границы они были задержаны пограничниками ФСБ. Представители российской спецслужбы требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ“, - говорится всообщении.

Во время допросов к задержанным, традиционно для действий российских спецслужб, применяли психологическое и физическое давление: “Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ“.

От мужчин также требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганщинской области.

По возвращении в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и предоставили подробные показания об обстоятельствах вербовки.

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Стоит отметить, что в текущем году в Луганщинской области, выявлено около 30 граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

В ведомстве также напомнили, что, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальному сотрудничеству освобождает от уголовной ответственности.

Как сообщалось 4 декабря, СБУ пресекла деятельность “ботофермы“ ФСБ.

3 декабря было опубликовано расследование о компании возившей в Крым “зеленых человечков“.

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