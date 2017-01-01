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Двое суток без воды и пищи: ФСБ пыталась завербовать двух украинцев

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К задержанным россияне применяли психологическое и физическое давление.
Госизмена карается лишением свободы сроком до 15 лет
Госизмена карается лишением свободы сроком до 15 лет
penzavzglyad.ru

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила факты очередных попыток вербовки украинцев спецслужбами страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Двое жителей поселка Меловое планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения государственной границы они были задержаны пограничниками ФСБ. Представители российской спецслужбы требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ“, - говорится всообщении.

Во время допросов к задержанным, традиционно для действий российских спецслужб, применяли психологическое и физическое давление: “Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ“.

От мужчин также требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганщинской области.

По возвращении в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и предоставили подробные показания об обстоятельствах вербовки.

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Стоит отметить, что в текущем году в Луганщинской области, выявлено около 30 граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

В ведомстве также напомнили, что, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальному сотрудничеству освобождает от уголовной ответственности.

Как сообщалось 4 декабря, СБУ пресекла деятельность “ботофермы“ ФСБ.

3 декабря было опубликовано расследование о компании возившей в Крым “зеленых человечков“.

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Теги: вербовка, ФСБ, граница, Россия, СБУ
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