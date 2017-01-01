В Украине впервые обязали экс-главу компании возместить миллионный убыток

Бывший руководитель фирмы передал другой компании спецразрешения на геологическое изучение недр.

Суд постановил взыскать более четырех миллионов с экс-руководителя компании thekievtimes.ua

Впервые Верховный Суд Украины взыскал с бывшего директора компании убытки в размере 4,3 млн грн.

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Лига:Закон.

Читай также: Еврооблигации на $3 млрд: По "долгу Януковича" начались слушания Лондоне

Отмечается, что компания обратилась в суд с иском к экс-директору о взыскании убытков в размере 4,3 млн грн. Основанием послужили действия руководителя, который от имени предприятия, отказался от спецразрешения на геологическое изучение недр и согласовал его передачу другой компании. При этом директором и конечным бенефициарным владельцем этого предприятия был ответчик.

Суды предыдущих инстанций исковые требования удовлетворили частично - в размере стоимости специального разрешения (1,5 млн грн). Решения были приняты, исходя из того, что спецразрешение на пользование недрами является имущественным правом, а, следовательно, является имуществом, согласно ст. 190 Гражданского кодекса.

Суды указали, что экс-директор не имел полномочий на согласование переоформления разрешения и смену собственника, так как это, фактически, является отчуждением имущества компании.

Читай также: Изумруд весом 227 кг за $280 млн погиб в пожаре

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела кассационную жалобу экс-директора и оставила ее без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций - без изменений. Верховный Суд принял постановление по делу 26 ноября.

Как сообщалось, в июле “Слуга народа” обвинила Кернеса в плагиате стилистики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram