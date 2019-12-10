Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Деоккупация: Аваков рассказал, когда Нацполиция зайдет в "ДНР"

Комментариев: 3
Глава МВД отметил, что "Путин не готов вернуть нам границу".
Аваков в Париже ответил на вопросы журналистов
Аваков в Париже ответил на вопросы журналистов
скриншот видео

Читай также: Готовится деоккупация “ЛДНР“: МВД подготовило 800 полицейских

Национальная полиция Украины зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их оставят незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с “представителями территориальных громад“.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита нормандской четверки в Париже.

Читай также: Аваков создает отряды вооруженных добровольцев. Первый называется “Восток“

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой “народной милицией“, которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: “Я же вам сказал - территориальных громад“.

“Это очень тяжелый переходный период, он будет продолжаться полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу“, - добавил министр.

Он предположил, что Украина может согласиться на компромисс относительно контроля над границей и получить его “не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня“.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся саммит “нормандской четверки“. В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. В делегацию Зеленского был включен Аваков.

Поделись:
Теги: "ДНР", Аваков, Донбасс, деоккупация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаУкраїну    10.12.2019, 11:31
Оценка:  0
ЗаУкраїну
А в ЛДНР после возвращения территории будет ПО или МИлиция?
Krotol2    10.12.2019, 10:34
Оценка:  0
Krotol2
Бла бла бла
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:56
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Мост в Станице Луганской отремонтировали, теперь там лугaндoнский патруль.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь