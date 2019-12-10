Деоккупация: Аваков рассказал, когда Нацполиция зайдет в "ДНР"
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Национальная полиция Украины зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их оставят незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с “представителями территориальных громад“.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита нормандской четверки в Париже.
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На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой “народной милицией“, которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: “Я же вам сказал - территориальных громад“.
“Это очень тяжелый переходный период, он будет продолжаться полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу“, - добавил министр.
Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4— hromadske (@HromadskeUA) 10 декабря 2019 г.
Он предположил, что Украина может согласиться на компромисс относительно контроля над границей и получить его “не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня“.
Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся саммит “нормандской четверки“. В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. В делегацию Зеленского был включен Аваков.