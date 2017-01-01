Для нового нормандского саммита нет "домашнего задания" – Зеленский

На встрече в Париже договорились провести следующий саммит без выполнения каких-либо предварительных условий.

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Для проведения следующего саммита в нормандском формате не существует никаких предварительных условий, которые нужно было бы выполнять, чтобы встреча могла состояться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник.

По словам главы государства, в рамках договоренностей о проведении следующей встречи в “Нормандском формате“ через 4 месяца не предусмотрено никаких определенных условий.

Что касается будущих условий, нет никаких условий для будущей встречи. То есть настроение нашей сегодняшней встречи ... встреча была долгой, сложной... было больше положительное, это я правда хочу сказать. И поэтому через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результат того, что мы сделали, - сказал Зеленский

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При этом он подчеркнул, что никакого “домашнего задания не существует“.

Следует отметить, что в течение всей осени российская сторона долгое время отказывалась от проведения очередного этапа переговоров в нормандском формате, ссылаясь именно на то, что сперва необходимо было выполнить “домашнее задание“, о котором договорились на предыдущем саммите в 2016 году. Этим заданием в частности было прекращение огня и разведение сил на трех участках линии соприкосновения – в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

Напомним, опубликовано коммюнике “нормандской“ четверки. Первая договоренность - прекращение огня до конца 2019 года.

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