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Зеленский сделал замечание Лаврову, а у Суркова сдали нервы – Аваков

Комментариев: 9
Глава МВД рассказал, в какой атмосфере проходили переговоры в Париже.
Аваков рассказал, какая атмосфера царила за переговорным столом
Аваков рассказал, какая атмосфера царила за переговорным столом
president.gov.ua

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Во время переговоров в Париже международные партнеры, в частности Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и к идее внесения изменений в Минские договоренности. А вот представители Кремля реагировали намного более эмоционально. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который входил в украинскую делегацию на нормандской встрече, сообщает министерская пресс-служба.

По словам Авакова, когда обсуждался вопрос контроля над российско-украинской границей, Владислава Суркова – помощника президента России – захлестнули эмоции и он утратил самообладание.

У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: “мы так не договаривались“, - рассказал глава МВД.

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В интервью журналисту Дмитрию Гордону Аваков также рассказал, что президент Зеленский сделал замечание российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову:

Не надо кивать головой, что вы все знаете. Я, в отличие от вас, обошел своими ногами всю дорогу вдоль границы, - бросил Зеленский российскому министру в один из моментов.

Напомним, в Крыму ограбили собор ПЦУ. Местная “полиция“ заявила, что архиепископ Климент, обнаруживший кражу, сам находится в помещении незаконно.

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Теги: Аваков, Зеленский, Лавров, Сурков, нормандская встреча
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Комментариев (9)
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Boxerogos    10.12.2019, 12:23
Оценка:  -8
Boxerogos
Зе,какую именно"всю дорогу вдоль границы"ты прошёл?Кому ты яйца паришь этой чушью,"проходимец"!
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 12:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну 73% ему поверили. Он решил, что и тут поверят.
WTF2wtf    10.12.2019, 12:56
Оценка:  +2
WTF2wtf
Антибес-Антираб-антибот-Кудлаты йКыць-СерыйКыць-Boxerogos-Trata rog-Хайрабаза-Простакк-Негорро- ГунВсемогущий-НеистовыйГун-Влад имиИльич (и т.д.),
скачи нахyй,
шизоид из раши ...
Carelessangel    10.12.2019, 12:23
Оценка:  0
Carelessangel
как выглядит путин как Х У Й Л О
аваков научился лизать любой власти...
tulchanin    10.12.2019, 12:20
Оценка:  -5
tulchanin
"Потом Зеленский как.... а потом я им всем как..., а потом мы вместе им как... ! Всех там победили....эх, жаль что никто не видел, но так и было, правда правда ! "© Аваков. =)))
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 12:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А сам Аваков стаканами не кидался?
FPN    10.12.2019, 12:48
Оценка:  -3
FPN
ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПСИХИКИ!!!!!
WTF2wtf    10.12.2019, 12:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
FPN (VSHIVANKA),
чего юбку сняло,
быдло ольгинское на бюджете?
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 12:17
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Про Суркова - ничего удивительного. Ведь его отец - Андарбек Данилбекович Дудаев. Аналогично и Лавров. Фамилия его отца - Калантарян.
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