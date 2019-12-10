Зеленский сделал замечание Лаврову, а у Суркова сдали нервы – Аваков

Глава МВД рассказал, в какой атмосфере проходили переговоры в Париже.

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Во время переговоров в Париже международные партнеры, в частности Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и к идее внесения изменений в Минские договоренности. А вот представители Кремля реагировали намного более эмоционально. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который входил в украинскую делегацию на нормандской встрече, сообщает министерская пресс-служба.

По словам Авакова, когда обсуждался вопрос контроля над российско-украинской границей, Владислава Суркова – помощника президента России – захлестнули эмоции и он утратил самообладание.

У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: “мы так не договаривались“, - рассказал глава МВД.

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В интервью журналисту Дмитрию Гордону Аваков также рассказал, что президент Зеленский сделал замечание российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову:

Не надо кивать головой, что вы все знаете. Я, в отличие от вас, обошел своими ногами всю дорогу вдоль границы, - бросил Зеленский российскому министру в один из моментов.

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