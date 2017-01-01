На границе с Польшей снова образовалась очередь грузовиков: стоят 800 машин
На границе с Польшей перед пунктом пропуска Ягодин-Дорогуск снова образовалась очередь из грузовых автомобилей.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины во вторник, 10 декабря.
Читай также: В Польше зарезали двух украинцев
Так, по данным ГФС, по состоянию на 08:00 перед пунктом пропуска Ягодин-Дорогуск в очередях стоят 800 грузовых автомобилей на выезд из Украины. В самом пункте пропуска ожидают в очереди 54 грузовика. Предыдущий час пункт пропуска пересекли 23 грузовика.
Добавим, пропускная способность пункта пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.
Напомним, в сентябре в Киеве водители фур массово съехались под Кабмин из-за сокращения количества разрешений на перевозки в Польшу.
Ежегодно Украина получает от Польши лицензии на перевозки. В этом году Варшава на четверть сократила квоту. В Мининфраструктуры объясняют - лицензий осталось мало, поэтому пришлось ввести лимиты на день - чтобы хватило до конца года.
Позже стало известно, что Польша предоставит 15 тысяч разрешений на перевозки для Украины. На 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечают, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram