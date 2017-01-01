На границе с Польшей снова образовалась очередь грузовиков: стоят 800 машин

Перед пунктом пропуска Ягодин в очереди стоят 800 фур, еще 54 машины - в самом пункте. За час пункт пропуска пересекает 23 грузовика.

Перед пунктом пропуска Ягодин в очередях снова стоят 800 грузовиков novinite.ru (архивное фото)

На границе с Польшей перед пунктом пропуска Ягодин-Дорогуск снова образовалась очередь из грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины во вторник, 10 декабря.

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Так, по данным ГФС, по состоянию на 08:00 перед пунктом пропуска Ягодин-Дорогуск в очередях стоят 800 грузовых автомобилей на выезд из Украины. В самом пункте пропуска ожидают в очереди 54 грузовика. Предыдущий час пункт пропуска пересекли 23 грузовика.

Добавим, пропускная способность пункта пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.

Напомним, в сентябре в Киеве водители фур массово съехались под Кабмин из-за сокращения количества разрешений на перевозки в Польшу.

Ежегодно Украина получает от Польши лицензии на перевозки. В этом году Варшава на четверть сократила квоту. В Мининфраструктуры объясняют - лицензий осталось мало, поэтому пришлось ввести лимиты на день - чтобы хватило до конца года.

Позже стало известно, что Польша предоставит 15 тысяч разрешений на перевозки для Украины. На 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечают, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч.

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