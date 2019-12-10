Пожелания Венецианской комиссии учтут в законе о языке – Монахова

В Кабмине обещают подготовить официальный ответ на решение "Венецианки" по языковому закону.

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Украина частично прислушается к рекомендациям Венецианской комиссии в отношении закона о защите государственного языка. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова во время пресс-конференции в Кабмине.

Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают как позитив, что в этом законе заложена возможность любому гражданину изучить государственный язык. Но там есть и рекомендации, к которым Украина в определенной степени прислушивается, - сказала Монахова.

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По ее словам, сейчас готовится закон о нацменьшинствах, где все пожелания “венецианки“ будут рассмотрены.

Кроме того, в Министерстве культуры обещают, что Украина подготовит обоснование и официальный ответ на выводы Венецианской комиссии.

Напомним, венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон. Комиссия увидела в нем нарушение баланса между защитой государственного языка и языковыми правами меньшинств.

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