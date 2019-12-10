Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожелания Венецианской комиссии учтут в законе о языке – Монахова

Комментариев: 1
В Кабмине обещают подготовить официальный ответ на решение "Венецианки" по языковому закону.
Языковой обмудсмен Татьяна Монахова
Языковой обмудсмен Татьяна Монахова
кадр из видео

Читай также: Зеленский: Сказал Путину, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Украина частично прислушается к рекомендациям Венецианской комиссии в отношении закона о защите государственного языка. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова во время пресс-конференции в Кабмине.

Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают как позитив, что в этом законе заложена возможность любому гражданину изучить государственный язык. Но там есть и рекомендации, к которым Украина в определенной степени прислушивается, - сказала Монахова.

Читай также: Языковой омбудсмен рассказала о планах относительно “тотальной украинизации“

По ее словам, сейчас готовится закон о нацменьшинствах, где все пожелания “венецианки“ будут рассмотрены.

Кроме того, в Министерстве культуры обещают, что Украина подготовит обоснование и официальный ответ на выводы Венецианской комиссии.

Напомним, венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон. Комиссия увидела в нем нарушение баланса между защитой государственного языка и языковыми правами меньшинств.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: омбудсмен, украинский язык, закон о языке, Венецианская комиссия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
МСергей    10.12.2019, 14:27
Оценка:  0
МСергей
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь