Стало известно, что СБУ нашла во время обысков в охранной службе Медведчука

В офисе охранной службы кума Путина Виктора Медведчука недавно прошли обыски .

Охранную службу «Шторм», которая лично охраняет Медведчука и в Раде, и дома обыскала СБУ.

Об этом рассказывается в сюжете программы “Гроши“.

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“Боевики Медведчука“ вроде продавали распечатки из разговоров высокопоставленных чиновников и бизнесменов, однако не на камеру силовики рассказали, что нашли еще “нечто очень интересное“. “Устройства спецпрослушивания, которые очень похожи на те, что использует российская ФСБ. Если докажут - это веские доказательства сотрудничества Медведчука со спецслужбами Кремля“,- говорится в сюжете.

Эксперты отмечают, что подобное оборудование может быть лишь у серьезных силовых структур и его использование частными фирмами незаконное. Также источники отмечают, что задержали личного охранника Медведчука и предъявили ему подозрение.

Как сообщалось, в Киеве в здании офиса одного из лидеров партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также в офисе других оппозиционных депутатов 4 декабря проводили обыски сотрудники СБУ.

Позже в ведомстве прокомментировали событие.

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