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Закрытие Миротворца: серверы остановят всего на два часа

Комментариев: 0
Закрытие сайта оказалось шуточным.
Миротворец закрывается на 2 часа
Миротворец закрывается на 2 часа
facebook.com/MyrotvoretsUA

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Скандальный сайт Миротворец, который публикует личные данные лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, внезапно заявил об закрытии всех своих серверов и всех его зеркал. Между тем, паника оказалась ложной.

Новость о закрытии Миротворца стала резонансной. Пользователи сети начали комментировать нашумевший пост Центра Миротворец о закрытии.

Надеюсь, это временно, - написал пользователь Леонид Прилуцкий.

На этот комментарий отреагировали администраторы страницы.

На два часа, - написали они.

Тем самым Миротворец опроверг информацию о своем закрытии.

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Напомним, ранее в СМИ попала информация, что сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец. Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.

 

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Теги: Миротворец, сайт, закрытие, серверы
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Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 14:32
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Шуточные клоуны, как и все кастрюлеголовые д о л б о ё б ы )))
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