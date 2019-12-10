Закрытие Миротворца: серверы остановят всего на два часа
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Скандальный сайт Миротворец, который публикует личные данные лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, внезапно заявил об закрытии всех своих серверов и всех его зеркал. Между тем, паника оказалась ложной.
Новость о закрытии Миротворца стала резонансной. Пользователи сети начали комментировать нашумевший пост Центра Миротворец о закрытии.
Надеюсь, это временно, - написал пользователь Леонид Прилуцкий.
На этот комментарий отреагировали администраторы страницы.
На два часа, - написали они.
Тем самым Миротворец опроверг информацию о своем закрытии.
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Напомним, ранее в СМИ попала информация, что сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец. Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.
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