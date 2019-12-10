Путин поспорил с Зеленским о переходе школ на украинский язык обучения

Лидеры поспорили на тему школьного образования.

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После встречи в “нормандском формате”, которая состоялась 9 декабря в Париже, президент РФ Владимир Путин рассказал, что безрезультатно полемизировал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским касательно решения министра образования Украины Анны Новосад о переходе школ на украинский язык обучения.

Об этом Путин рассказал в ходе брифинга после “нормандского саммита”.

Мы хотим, чтобы русскоязычное население по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Другие школы: венгерские, румынские, польские - только с 2023 года. Как будто венгров в Украине больше русскоязычных. Согласитесь, это вызывает вопросы, на которые у нас нет ответов, - сказал Путин.

Между тем, отвечая журналистам на вопрос о языке, Зеленский сказал:

Не вижу проблемы в использовании русского языка в Украине и готов общаться на нем сам.

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Напомним, Зеленский в деталях описал встречу с Путиным. Владимир Зеленский отметил, что Путин очень тщательно разбирает каждый вопрос.

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