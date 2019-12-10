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Путин поспорил с Зеленским о переходе школ на украинский язык обучения

Комментариев: 26
Лидеры поспорили на тему школьного образования.
Зеленский и Путин
Зеленский и Путин
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После встречи в “нормандском формате”, которая состоялась 9 декабря в Париже, президент РФ Владимир Путин рассказал, что безрезультатно полемизировал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским касательно решения министра образования Украины Анны Новосад о переходе школ на украинский язык обучения.

Об этом Путин рассказал в ходе брифинга после “нормандского саммита”.

Мы хотим, чтобы русскоязычное население по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Другие школы: венгерские, румынские, польские - только с 2023 года. Как будто венгров в Украине больше русскоязычных. Согласитесь, это вызывает вопросы, на которые у нас нет ответов, - сказал Путин.

Между тем, отвечая журналистам на вопрос о языке, Зеленский сказал:

Не вижу проблемы в использовании русского языка в Украине и готов общаться на нем сам.

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Напомним, Зеленский в деталях описал встречу с Путиным. Владимир Зеленский отметил, что Путин очень тщательно разбирает каждый вопрос.

 

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Теги: Путин, Зеленский, украинский язык, языковой вопрос
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Комментариев (26)
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Boxerogos    10.12.2019, 15:38
Оценка:  -4
Boxerogos
Если будут изменения в Минских соглашениях,можно не сомневаться,в число этих изменений будет включена защита нацменшинств в Украине.И как бы не пукали в шаровары в бессильной злобе наши недопатриоты,не знающие"мовы",но насилующие гугл-переводчики,их мнение засунут им же в их размудоханые"духовки".А м
Boxerogos    10.12.2019, 15:42
Оценка:  -2
Boxerogos
ожет и так статься что этим недопатротам самим предложат сначала выучить"мову",а не требовать знания её от других.Аминь.
BROKER666    10.12.2019, 15:31
Оценка:  +3
BROKER666
рогатая хрень, если мадьяры будут выябываться то пойдут быстрым шагом из ЕС и с НАТО
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:32
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Венгры вспоминают величие Австро-Венгерской империи, так же как рашики - Расейской. Тем и живут.
Boxerogos    10.12.2019, 15:28
Оценка:  -5
Boxerogos
Россия,объединившись с Венгрией по поводу борьбы с языковым законом и защиты нацменшинств в Украине,поставят Зе в такую"интересную"позу,ч то Зе проклянёт всё на свете.И Зе это знает.Но пока понтуется,в надежде.Наивный малыш!)))))))))))))
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:31
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Вы на кацапстане всем скопом стоите давно в такой позе, в которую других только грозитесь поставить!
Boxerogos    10.12.2019, 15:33
Оценка:  -6
Boxerogos
Потешное,в моём"кацaпстане"сто лицей является Киев.Ты вангуешь?Или призываешь к сепаратизму?)))))))))))))
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:34
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Boxerogo *о
BROKER666    10.12.2019, 15:27
Оценка:  +4
BROKER666
рогатая блиадь, мельдонием захлебнулись? нема больше олимпиад?
BROKER666    10.12.2019, 15:24
Оценка:  +3
BROKER666
ВШИВОЕ БЛИАДВО, где сцуко олимпиады 2020 и 2022? отс0сали к0царыльные?
Кайдаш    10.12.2019, 15:54
Оценка:  +2
Кайдаш
Теперь будет Челябинская олимпиада и Самарский чемпионат. С участием спортсменов из ДНР, ЛНР, Южной Осетии, ПМР и Свазиленда.
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:23
Оценка:  +7
Путин_xyйло
Русскоязычные не хотят понимать украинский не потому что не могут, а потому что не хотят!
Boxerogos    10.12.2019, 15:25
Оценка:  -6
Boxerogos
Так ты ж само на русском пишешь!))))))))))))
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:28
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Для твого відома я пишу кацапською, щоб ти, гівно, краще розумів коли, куди і як тебе посилають!
Кайдаш    10.12.2019, 15:58
Оценка:  +1
Кайдаш
Boxerogos, если самые отпетые бандеровцы парируют твои бездарные высеры на своём академическом русском, то о какой языковой проблеме в это стране идёт речь?
Boxerogos    10.12.2019, 15:30
Оценка:  -6
Boxerogos
Твой гугл-переводчик такой же потешный как и ты само!))))))))))))))
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:33
Оценка:  +4
Путин_xyйло
то твій гугл перекладач троха стрьомній, як ти сам!
Boxerogos    10.12.2019, 15:22
Оценка:  -8
Boxerogos
Зе играет с огнём.А это чревато.
Роман    10.12.2019, 15:19
Оценка:  +1
Роман
а в России много школ с украинским языком обучения?
Boxerogos    10.12.2019, 15:24
Оценка:  -5
Boxerogos
А в России много украиноязычных граждан?
VSHIVANKA    10.12.2019, 15:18
Оценка:  -8
VSHIVANKA
УКРОПНАЯ МОЙВА НЕ ТОЛЬКО ОТУПЛЯЕТ , НО КАК ВЫЯСНИЛОСЬ И УБИВАЕТ....
BROKER666    10.12.2019, 15:18
Оценка:  +4
BROKER666
писдец... две олимпиады на хYю остались
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