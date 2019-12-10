“Да и черт с ними”: “Слуга” Бужанский пошел против украинского языка

Скандальный депутат пошел против украинского языка.

Скандальный народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект об отмене закона №5670-д об украинском языке.

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Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, он сделал то, что требует Венецианская комиссия. Кроме того, Бужанский заявил, что этот закон якобы дискриминирует языки нацменьшинств, в частости русский язык.

Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка, - написал он.

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Более того, нардеп также заявил, что закон №5670-д якобы наносит ущерб Украине. По мнению Бужанского, принятый закон выталкивает граждан страны из своего информационного поля в чужое, а также "убивает и унижает" украиноязычную литературу, ставя ее в "неконкурентное положение и не давая ей расти".

Он также написал, что закон нацелен на тех граждан, которые не хотят видеть Украину сильным и многонациональным государством.

Да и черт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины, о чем прямо говорится в выводах Венецианской комиссии, - добавил Бужанский.

Напомним, Бужанский и Дубинский ополчились против Милованова. Народные депутаты от партии “Слуга народа” Максим Бужанский и Александр Дубинский ополчились против министра экономики Тимофея Милованова, который заявил, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

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