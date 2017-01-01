Дом главы МИД находится в элитной Конче-Заспе - СМИ

Пристайко сразу после назначения главой МИД получил доступ к государственной даче.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко получил от государства дом в элитной загородной зоне. В то же время его семья владеет пятью квартирами в Киеве.

Об этом рассказывается в программе журналистских расследований “Радар“, которая выходит на телеканале NewsOne.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу имущества Государственного управления делами, но его первый помощник в международных переговорах Вадим Пристайко сразу после назначения главой МИД получил доступ к государственной даче, утверждают журналисты.

То, что министр проживает в Конче-Заспе, обнаружили журналисты во время эксперимента: они доставили цветы по заказу супруги Вадима Пристайко, но на территорию, где расположены элитные особняки, их не пропустила государственная охрана. Жена министра Инна Пристайко подтвердила факт владения государственной дачей. И даже предоставила ее фотографии.

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Госпожа Инна заметила, что арендная плата за пользование государственной дачей составляет 10 000 гривен в месяц. Это чуть меньше половины от официальной зарплаты министра - 23 000 гривен.

“Достаточно большие деньги, я бы сказала. Для такой “хибарки“, которую они выделили, это большие деньги“, - отметила Инна Пристайко.

Кроме дома в Конче-Заспе, Вадим Пристайко указал в декларации о доходах и имуществе 5 квартир и еще один недострой. Ему совместно с детьми принадлежит только две, остальные - в собственности жены. Такое количество жилья Инна Пристайко объяснила необходимостью, отметив, что средства на квартиры заработал муж-дипломат: “Мой муж был 18 лет за рубежом. Посол у нас получает 6000 евро зарплаты в месяц“.

Интересно, что состоянием загородного дома жена министра не удовлетворена. На окнах слезла краска, старая мебель, сантехника и советские коврики.

“Сегодня министру иностранных дел выделили это, а дети Литвина и дети Звягильского, и дети бог знает кого живут, честно скажу, просто в каких-то совершенно нереальных условиях“, - сетует супруга Вадима Пристайко.

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Имение семьи Пристайко находится по соседству с дачей бывшего председателя Конституционного суда Украины времен Януковича Анатолия Головина, бывшего председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, депутата Ефима Звягильского, бывшего руководителя государственной охраны Валерия Гелетея, экс-спикера Владимира Литвина и экс-президента Леонида Кучмы. Их дома значительно отличаются в плане роскоши от дачи Пристайко, ведь бывшие высокопоставленные чиновники воспользовались известной схемой вывода имущества в частную собственность.

Впрочем, по мнению экспертов, гарантий, что дом Вадима Пристайко также впоследствии не превратится в элитный коттедж, тоже нет.

“Одна из схем - здание пришло в негодность. Юридически оформляется соответствующий акт, и происходит полная реконструкция“, - отмечает доктор юридических наук Виталий Журавский.

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