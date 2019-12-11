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“Разве это драка?”: Участник конфликта в Раде назвал его причину

Комментариев: 5
“Свободовец” хотел спросить Богданца, где тот воевал.
Драка закончилась в болльнице
Драка закончилась в болльнице
скриншот

Народный депутат Украины седьмого созыва Рады от партии “Свобода“ Юрий Сиротюк рассказал, что стало причиной драки между ним и депутатом от “Слуги народа” Андреем Богданцом.

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Об этом он рассказал у себя в Facebook, отвечая на комментарии журналистов.

Журналист Денис Рафальский спросил Сиротюка в комментарии, что последовало причиной сегодняшней драки в Верховной Раде, в результате которой “слуга народа” Андрей Богданец оказался на больничной койке с сотрясением мозга.

Разве это драка? Пытался спросить у него (нардепа от “Слуги народа“ Богданца, - ред.), где он воевал, на какой позиции, почему прикрывается погибшими сечевиками, - написал Сиротюк.

Участник драки прокомментировал инцидент
Участник драки прокомментировал инцидент
скриншот

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Напомним, в Верховной Раде очередная драка. Стычка между политиками случилась после заседания аграрного комитета.

 

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Теги: Богданец, Сиротюк, драка, Рада
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    11.12.2019, 17:47
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Почки не опущены, печень не порвана - нормально... А сотрясение мозга - не зачёт, ибо мозга нет...
Шутки шутками, но созыв от созыва в плане драк, не очень отличается!
Депилы, мля!
СтальнаяКрыса    11.12.2019, 17:05
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Многие "слуги народа" имеют врождённое сотрясение мозга, так что Юрий Сиротюк в данном случае не виноват.
Л_о_л_а    11.12.2019, 16:58
Оценка:  0
Л_о_л_а
в суде будешь вопросы задавать
СтальнаяКрыса    11.12.2019, 17:06
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Лолка ты лучше заткнись, падаль.
Woodbrother    11.12.2019, 16:43
Оценка:  0
Woodbrother
Разве это драка ? Потаскали друг друга за пиджаки и все. Даже фингалов не набили.
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