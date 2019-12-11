“Разве это драка?”: Участник конфликта в Раде назвал его причину
Народный депутат Украины седьмого созыва Рады от партии “Свобода“ Юрий Сиротюк рассказал, что стало причиной драки между ним и депутатом от “Слуги народа” Андреем Богданцом.
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Об этом он рассказал у себя в Facebook, отвечая на комментарии журналистов.
Журналист Денис Рафальский спросил Сиротюка в комментарии, что последовало причиной сегодняшней драки в Верховной Раде, в результате которой “слуга народа” Андрей Богданец оказался на больничной койке с сотрясением мозга.
Разве это драка? Пытался спросить у него (нардепа от “Слуги народа“ Богданца, - ред.), где он воевал, на какой позиции, почему прикрывается погибшими сечевиками, - написал Сиротюк.
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Напомним, в Верховной Раде очередная драка. Стычка между политиками случилась после заседания аграрного комитета.
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Шутки шутками, но созыв от созыва в плане драк, не очень отличается!
Депилы, мля!