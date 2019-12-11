Пассажирка автобуса погибла в жуткой аварии на Тернопольщине.

Вылетела через лобовое стекло и попала под колеса: ДТП под Тернополем

Вылетела через лобовое стекло и попала под колеса: ДТП под Тернополем

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Один человек погиб, пятеро с травмами попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия на Тернопольщине. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Как рассказали правоохранители, в среду, 11 декабря, около полудня между селами Чистилов и Большой Глибочок на объездной дороге вокруг Тернополя не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов.

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На момент удара в общественном транспорте находились около десяти пассажиров. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем автобуса, вылетела через переднее стекло, а затем попала под его переднее колесо. Она погибла на месте.

В больницу доставили четырех пассажиров, а также водителя легковушки.

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Предварительной причиной столкновения в полиции назвали выезд на полосу встречного движения, не уточнив, однако, какое из двух транспортных средств оказалось на “встречке“.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья.

Напомним, под Киевом пьяный выехал на “встречку“ и чуть не снес авто полицейских. Патрульные успели увернуться, а водитель авто сзади сманеврировать не успел.

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