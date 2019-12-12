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Труба работает помощником Портнова, - Порошенко

Комментариев: 1
Порошенко пригрозил Трубе за открытие уголовных дел против него.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
АП

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Пятый президент Украины и народный депутат “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что глава ГБР Роман Труба должен понести личную ответственность за все свои неправомерные действия против него.

Об этом Порошенко заявил во время общения с журналистами в кулуарах парламента, передает Depo.ua.

Это их дело (отмена неприкосновенности с Порошенко, - ред.) и я подчеркиваю, что именно президент Порошенко инициировал Конституционные изменения об отмене депутатской неприкосновенности для всех, именно мой законопроект был проголосован и введен в действие уже меньше чем через три недели. Как я отношусь к возбужденного уголовного дела по подписанию Минских соглашений? Но они уже нарушили все, что можно ... И я твердо убежден в том, что у них ничего не получится, - сказал Порошенко.

В частности, Порошенко раскритиковал работу директора ГБР Романа Трубы. Он намекнул на его сотрудничество с Портновым.

Председатель ГБР, который работает помощником у Портнова и является де-факто проводником идей Путина, - пусть готовится не только на выход, но и на ответственность за принятые решения, - сказал Порошенко.

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Напомним, на Порошенко открыли дело из-за минских соглашений. Новое дело на бывшего президента Украины Госбюро расследований открыло по статье госизмена.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, Труба
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Комментариев (2)
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Антибес    12.12.2019, 13:03
Оценка:  -2
Антибес
Непросыхающий Педрила Сахарный когда злится ещё потешнее!)))))
Путин_xyйло    12.12.2019, 13:33
Оценка:  0
Путин_xyйло
Отойди от зеркала!
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