Труба работает помощником Портнова, - Порошенко

Порошенко пригрозил Трубе за открытие уголовных дел против него.

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Пятый президент Украины и народный депутат “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что глава ГБР Роман Труба должен понести личную ответственность за все свои неправомерные действия против него.

Об этом Порошенко заявил во время общения с журналистами в кулуарах парламента, передает Depo.ua.

Это их дело (отмена неприкосновенности с Порошенко, - ред.) и я подчеркиваю, что именно президент Порошенко инициировал Конституционные изменения об отмене депутатской неприкосновенности для всех, именно мой законопроект был проголосован и введен в действие уже меньше чем через три недели. Как я отношусь к возбужденного уголовного дела по подписанию Минских соглашений? Но они уже нарушили все, что можно ... И я твердо убежден в том, что у них ничего не получится, - сказал Порошенко.

В частности, Порошенко раскритиковал работу директора ГБР Романа Трубы. Он намекнул на его сотрудничество с Портновым.

Председатель ГБР, который работает помощником у Портнова и является де-факто проводником идей Путина, - пусть готовится не только на выход, но и на ответственность за принятые решения, - сказал Порошенко.

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Напомним, на Порошенко открыли дело из-за минских соглашений. Новое дело на бывшего президента Украины Госбюро расследований открыло по статье госизмена.

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