Рада создала Временную следственную комиссию по делу Гандзюк

Депутаты хотят выяснить, на каком этапе находится следствие, а также разобраться с обстоятельствами самого преступления.

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Верховная Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2302 “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов“. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, создание комиссии поддержали 347 нардепов.

Целью Временной следственной комиссии является:

проведение проверки сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов;

проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов;

Читай также: Рябошапка заявил, что дело Гандзюк не хотели расследовать установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК;

установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Председателем Временной следственной комиссии назначен народный депутат от фракции “Слуга народа“ Игорь Василив. Его замом стала нардеп от “Голоса“ Соломия Бобровская.

Напомним, Катерине Гандзюк посмертно присудили премию. Премией отмечены журналистские расследования Гандзюк, которые, вероятно, и стали причиной покушения на ее жизнь.

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