Под Ровно на предприятии прогремел взрыв: Погиб мужчина

Полицейским об инциденте сообщил директор предприятия.

В поселке Мизоч в Ровенской области на предприятии по неизвестной причине взорвались баллоны с углекислым газом. В результате инцидента погиб рабочий частного предприятия.

Об этом сообщает полиция области.

24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание.

Читай также: Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе

Взрыв услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Самостоятельно им удалось потушить пожар, но спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не успели. "Скорая", прибывшая на вызов, лишь констатировала смерть мужчины.

По данному факту следователи начали досудебное расследование за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое повлекло гибель человека.

Причины взрыва пока не установлены rv.npu.gov.ua

Как сообщалось 6 декабря, киевляне делились в социальных сетях фотографиями огромного столба черного дыма, возникшего при пожаре на окраине столицы в районе пересечения проспекта Победы и Кольцевой дороги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram