На контрольно-пропускном пункте на Донбассе умер человек

На входе в КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина.

В четверг, 12 декабря, при пересечении границы Украины и так называемого ОРДЛО скончался мужчина. Пожилой человек хотел въехать на неподконтрольную Украине территорию, однако скончался на КВПП “Станицы Луганская“. Об этом сообщил благотворительный фонд“ Право на защиту“ в Facebook.

Читай также: Жителям ОРДЛО и переселенцам упростили оформление паспорта

“Мужчина 1963 г. рождения направлялся в сторону неподконтрольной правительством Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00“ - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные силы на Донбассе начали артиллерийские учения – ГУР

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.