Аваков не исключает свою отставку после дела Шеремета

Министр опроверг слухи о том, что быстрое завершение следствия было условием его назначения на пост министра.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не исключает возможность своей отставки после завершения следствия по самым громким делам, таким как убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о возможной договоренности с Зеленским назначить Авакова в правительство в обмен на быстрое завершение следствия по делу Шеремета, пишет Hromadske.

Очень серьезно могу вам сказать, у меня есть одна договоренность — работать честно и главное, чтобы комфортно. Других нету. Не факт, что после этого дела и других завершенных дел, мне не захочется попросить об отставке, — отметил Аваков.

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В то же время Владимир Зеленский добавил, что ни один порядочный человек никаких “договоренностей“ на крови не делает.

Напомним, вечером 12 декабря Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. В убийстве журналиста подозревают 5 человек.

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