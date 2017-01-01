Облачно и дождливо: к чему готовиться 13 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду ждать 13 декабря.

13 декабря в Украине будет облачно. Осадки ожидаются в нескольких регионах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно. В Ужгороде дожди на протяжении дня. Воздух прогреется в пределах +1…+7 градусов по Цельсию.

На востоке Украины также облачно. На улице +1…+3 градуса по Цельсию.

Южным регионам обещают хмурый день, и осадки в виде дождя. На термометре +2…+7 градусов по Цельсию.

В северной части страны 13 декабря будет облачно. Днем воздух прогреется в пределах +1…+3 градусов.

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В Центральной Украине ожидается сухой, но облачный день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +4 градуса по Цельсию.

В Киеве облачно. На улице 0…+2, ночью без заморозков.

Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.

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