Мухарский связал обыск в своей квартире с делом Шеремета

Шоумен полагает, что он, как и другие участники волонтерского и добровольческого движения, стал жертвой произвола властей.

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Шоумен и волонтер Антин Мухарский, также известный под творческим псевдонимом Орест Лютый, считает, что ночной обыск в принадлежащей ему квартире напрямую связан с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в видеоролике, размещенном на его странице в Фейсбук.

Это всё очень совпадает со вчерашней пресс-конференцией министра Авакова, президента и генерального прокурора Рябошапки, которые якобы представили некие обвинения людям, привлеченным к волонтерскому движению, воинам и добровольцам АТО. Я тоже привлечен к этому движению, даже награжден государственными наградами, принимал активное участие в событиях на Востоке в качестве художника, волонтера и человека, который всячески поддерживает сопротивление, в том числе вооруженное, против российской агрессии, - заявил Мухарский.

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Шоумен также рассказал, что обыск проводился людьми в масках и бронежилетах, которые не предъявили никаких документов:

Сегодня ночью, в 5:30 утра, в мою квартиру на Подоле, которую я сдаю в аренду, ворвались люди в масках, бронежилетах, выломав дверь, не предъявив никаких документов, решения суда или постановления прокуратуры. Положили на пол лицами вниз четырех людей, изъяв у них мобильные телефоны и всю компьютерную технику. Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого вопиющего случая, когда в стране начинается настоящее беззаконие, – рассказал Мухарский.

Официальных комментариев от правоохранителей по фактам обысков на квартире, принадлежащей Антину Мухарскому, пока не было.

Напомним, сегодня утром шоумен и волонтер Антин Мухарский заявил о том, что ночью спецназ выломал дверь в принадлежащей ему квартире, где живут арендаторы.

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