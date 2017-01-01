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Во Львове мужчина обстрелял магазин, где работает его жена

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Львовские полицейские за ночь задержали двоих людей с оружием. Один из них успел им воспользоваться.
Оружие изъяли
Оружие изъяли
facebook.com/lvivpolice

Во Львове в ночь на пятницу, 13 декабря, полицейские задержали двоих вооруженных людей, один из них обстрелял магазин, в котором работала его жена, сообщает пресс-служба партульной полиции Львовской области.

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Первый случай произошел на улице Городоцкой в 3:26. Там полицейским сообщили об обстреле магазина.

Продавщица рассказала, что ее муж, с которым она находится на стадии развода, дважды выстрелил вверх и в окно магазина. Эту информацию подтвердил и охранник заведения.

Патрульные задержали похожего по описаниям мужчину на улице Хотинской. У 47-летнего жителя Львовщины изъяли револьвер Флобер Profi.

Другого мужчину с оружием обнаружили на улице Выговского.

Патрульные второго батальона заметили человека, который пытался избежать встречи с ними и подозрительно себя вел. Мужчину остановили и сообщили, что проведут поверхностную проверку. У него обнаружили предмет, похожий на пистолет, - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

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После проверки в базе данных выяснилось, что 37-летний львовянин имеет судимости за наркотики, убийство, умышленное нанесение тяжких и легких телесных повреждений.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли на экспертизу.

Напомним, на трассе Киев-Харьков поймали водителя с пистолетом с глушителем. Патрульные пытались остановить авто из-за нарушения ПДД, однако водитель лишь добавил газу, а при принудительной остановке пытался избавиться от оружия на глазах у копов.

 

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Теги: Львов, стрельба, полиция, задержание, пистолет
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