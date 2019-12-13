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“Гнать в шею”: Российских пропагандистов не пустили в Украину

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Пограничники завернули назад российских журналистов.
Сергей Савин
Сергей Савин
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Сегодня утром представителей российского НТВ не пустили в Украину. 

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Об этом сообщил российских пропагандист Сергей Савин в эфире того же канала

Рупор Кремля рассказал, что съемочная группы прилетела в столичный аэропорт сегодня утром. Документы у них проверяли честно и дипломатично, но пограничники решили не пропускать их в Украину из-за того, что россияне не подтвердили цель визита.

По его словам, целью визита стало желание узнать больше о резонансных событиях в Украине, в частности, по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. А также будущая активизация газовых переговоров, обещанный обмен пленных до конца года и возможном прекращении огня на линии соприкосновения.

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По предварительной информации, до конца дня 13 декабря пропагандистов должны выдворить в Россию.

К слову, новость о том, что рупоров Кремля не пропустили в Украину, прокомментировал украинский журналист Айдер Муджабаев.

Гнать в шею! Только так! Отлично, - написал он.

Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Миноброны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.

 

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Теги: Савин, журналисты, пропагандисты РФ
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Комментариев (1)
COZEL    13.12.2019, 18:31
Оценка:  0
COZEL
ЗНАЧИТ ЗЕЛЕНЫЙ БРЕХАЛ В ПАРИЖЕ ИЛИ ОН НЕ ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ НЕ УМЕТ И НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ
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