“Гнать в шею”: Российских пропагандистов не пустили в Украину
Сегодня утром представителей российского НТВ не пустили в Украину.
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Об этом сообщил российских пропагандист Сергей Савин в эфире того же канала
Рупор Кремля рассказал, что съемочная группы прилетела в столичный аэропорт сегодня утром. Документы у них проверяли честно и дипломатично, но пограничники решили не пропускать их в Украину из-за того, что россияне не подтвердили цель визита.
По его словам, целью визита стало желание узнать больше о резонансных событиях в Украине, в частности, по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. А также будущая активизация газовых переговоров, обещанный обмен пленных до конца года и возможном прекращении огня на линии соприкосновения.
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По предварительной информации, до конца дня 13 декабря пропагандистов должны выдворить в Россию.
К слову, новость о том, что рупоров Кремля не пропустили в Украину, прокомментировал украинский журналист Айдер Муджабаев.
Гнать в шею! Только так! Отлично, - написал он.
Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Миноброны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.
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