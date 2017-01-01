Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, ранен боец

Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 13 декабря, десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пострадал один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 14 декабря.

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Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Березовое, Каменки, Новолуганское, Мироновское, Луганское, Крымское (два раза).

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С начала нынешних суток вражеские войска огневой активности не проявляли. У ВСУ нет потерь.

Напомним, Генштаб отстранил полковника, который заявлял о реинтеграции с сепаратистами. Полковника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за его высказываний о реинтеграции с сепаратистами .

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