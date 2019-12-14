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В Украину не пустили российскую пропагандистку из-за фото ВКонтакте

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Девушка посещала Крым
Девушка посещала Крым
ГПСУ

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В аэропорту Борисполь украинские пограничники не пустили в Украину российскую журналистку, которая посещала аннексированный Россией Крым.

Пограничники завернули пропагандистку назад в РФ
Пограничники завернули пропагандистку назад в РФ
ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница, - сказано в сообщении.

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Российской пропагандистке запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала скриншоты из социальной сети ВКонтакте, где девушка активно публиковала фотографии из оккупированного Россией Крыма.

Журналистка публиковала фото с Крыма
Журналистка публиковала фото с Крыма
ГПСУ

Напомним, российских пропагандистов не пустили в Украину. Пограничники завернули назад российских журналистов.

 

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Теги: ГПСУ, Борисполь, аэропорт, российская журналистка
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Комментариев (1)
ЗаУкраїну    14.12.2019, 14:09
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Бесовщина и охота на ведьм.
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