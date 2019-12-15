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В штабе ООС заявили о новых потерях на Донбассе

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Сепаратисты восемь раз обстреляли позиции сил Объединенных сил, погиб один украинский военный, двое ранены.
На Донбассе продолжают нарушать достигнутые в нормандском формате договоренности
На Донбассе продолжают нарушать достигнутые в нормандском формате договоренности
facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба операции Объединенных сил, сепаратисты, несмотря на достижения во время встречи нормандской четверки договоренности об устойчивом прекращении огня, продолжают систематические обстрелы позиций военных. Об этом передает пресс-центр ООС.

В частности, в течение прошлых суток, 14 декабря, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

"В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - отметили в штабе.

Обстрелы велись неподалеку Авдеевки, дважды вблизи Красногоровки, возле Песков, Павлополя, Новолуганского, Травневого и Зайцевого.

С начала этих суток сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет, добавили в ООС.

Напомним, что ранее сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ. Ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ является нарушением, отметила украинская сторона СЦКК.

Также сообщалось, что у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести и пленных.

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация в Украине, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    15.12.2019, 08:29
Оценка:  0
Бувший_східняк
Тут главное что? Просто перестать стрелять.
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