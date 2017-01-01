В Тернопольской области двое подростков выпали из автобуса на ходу

Пострадавшие выпали из автобуса через заднюю дверь.

В транспорте были свободные места npu.gov.ua

В Тернопольской области из автобуса на ходу выпали двое несовершеннолетних.

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Об этом сообщает сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Инцидент произошел 13 декабря на автодороге в Збаражском районе близ села Базаринцы в рейсовом автобусе сообщением “Тернополь-Мусоровцы“.

Травмировались двое несовершеннолетних жителей районного центра. Полицейские установили, что пострадавшие выпали из автобуса “Эталон“ через заднюю дверь.

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Как отметили свидетели, в транспорте были свободные места, однако ребята стояли на лестнице у выхода и общались с компанией молодых людей. Когда водитель совершал маневр поворота, один из парней зацепил ручку от задней двери и они открылись. Как следствие, двое несовершеннолетних ребят 2003 и 2006 годов рождения выпали и получили легкие телесные повреждения.

Сейчас следователи назначили автотехническую экспертизу транспортного средства, помещенного на штрафплощадку. Данное событие внесено в ЕР соответствии со ст. 286 ч. 1 УК.

Как сообщалось 21 ноября, в Одессе выпавшая из маршрутки женщина потеряла память.

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