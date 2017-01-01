Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера

Эльвина Исаева.

Украина 12 декабря депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной миграционной службы Азербайджана.

Отмечается, что Исаева депортировали за нарушение миграционного законодательства Украины.

После приезда в Азербайджан Исаева сразу арестовали. 14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана

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Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из России, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция задержала Исаева, после судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан. 11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству ЕСПЧ, который запретил его выдачу Азербайджану. После этого Исаев уехал в Украину.

Исаев критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

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Напомним, что ранее укранские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский планирует посетить Баку с официальным визитом 16-17 декабря. Первоначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить только Азербайджаном.

Как сообщалось 15 декабря, в Украину не пустили российскую пропагандистку из-за фото ВКонтакте.

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