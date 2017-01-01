Под Одессой дезертиру дали 5 лет с испытательным сроком

Военнослужащий без разрешения покинул часть А3821 в Дачном, где базируется 137-й отдельный батальон морской пехоты.

Читай также: В зоне ЧАЭС поймали дезертира ВСУ

Беляевский районный суд приговорил дезертира из военной части А3821 к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Дезертир проходил в Дачном службу по контракту и занимал должность наводчика зенитно-артиллерийского взвода.

Дезертир самовольно покинул часть в июле 2018 и вернулся туда только через год. При этом, суд установил, что контрактник хотел распрощаться со службой навсегда.

Читай также: Возле Рады задержали дезертира с гранатой

Гражданин М. проводил время по своему усмотрению, не связывая его с исполнением обязанностей военной службы. Гражданин М. в судебном заседании свою вину признал полностью, при этом пояснил, что он не явился на службу поскольку ему сообщили, что он будет освобожден из воинской части.

"Не имея соответствующего приказа гражданин М. не являлся на службу", — уточнили в пресс-центре суда.

Отметим, в части А3821 в Дачном базируется 137-й отдельный батальон морской пехоты.

Как сообщалось, 19 октября был опубликован закон об исключении дезертиров из ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram