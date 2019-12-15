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Зеленский пришел на съемки новогоднего “Квартала”

Комментариев: 2
Президент посетил бывших коллег.
Зеленский пришел на концерт "Квартала"
Зеленский пришел на концерт "Квартала"
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки новогоднего концерта “Вечернего квартала”. 

Видео с участием президента опубликовал известный журналист Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook.

Владимир Александрович на концерте “Вечернего Квартала”. Даже билет купил и показал его на сцене, - написал Кучер.

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Кроме того, пресс-секретарь президента опубликовала на своей странице в  Instagram отрывок выступления “Квартала”, в котором юмористы исполняют песню о посадках. “Кварталовцы” обращаются к прокурорам со словами:

С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто.

А че, зимой у вас сажать не принято?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kvartal95official 😁🤘👍

Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

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Напомним, Зеленский прокомментировал отмену показа Слуги народа в РФ словами: “Я был очень удивлен”. Владимир Зеленский заявил, что жалеет о снятии сериала с эфира, а также назвал это большой информационной ошибкой канала и местных властей.

 

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Теги: Квартал, Зеленский, Мендель
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    16.12.2019, 11:59
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Денег не хватает?
Зелибоба    16.12.2019, 11:24
Оценка:  -2
Зелибоба
всем покуй
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