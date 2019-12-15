Зеленский пришел на съемки новогоднего “Квартала”

Президент посетил бывших коллег.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки новогоднего концерта “Вечернего квартала”.

Видео с участием президента опубликовал известный журналист Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook.

Владимир Александрович на концерте “Вечернего Квартала”. Даже билет купил и показал его на сцене, - написал Кучер.

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Кроме того, пресс-секретарь президента опубликовала на своей странице в Instagram отрывок выступления “Квартала”, в котором юмористы исполняют песню о посадках. “Кварталовцы” обращаются к прокурорам со словами:

С лицами суровыми сидят прокурорские С делами громкими есть к вам вопросики: Весна прошла давно, еще не сел никто. А че, зимой у вас сажать не принято?

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Напомним, Зеленский прокомментировал отмену показа Слуги народа в РФ словами: “Я был очень удивлен”. Владимир Зеленский заявил, что жалеет о снятии сериала с эфира, а также назвал это большой информационной ошибкой канала и местных властей.

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