Пристайко сообщил, когда на Донбассе перестанут стрелять

Глава МИД озвучил дату начала нового перемирия.

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Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью “УНИАН“.

Сейчас мы договорились, что к концу года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс. Объявление (режима прекращения огня - ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс, - сказал Пристайко.

Министр отметил, что прекращение огня будет “устойчивым, постоянным и всеобъемлющим“.

Напомним, 21 июля на Донбассе началось “хлебное“ перемирие, которое было объявлено бессрочным. Но уже через несколько дней обстрелы украинских позиций со стороны ОРДЛО возобновились и с тех пор не прекращаются ни на день.

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